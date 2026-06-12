Diane Dewey | Obit
Published June 12, 2026
(Gloria)Diane Dewey (DeeDee)
(Gloria)Diane Dewey (DeeDee) passed away March 29,2026 in Tacoma, WA. Born in Seattle WA. 1942. Attended Franklin High School of Seattle. A resident of Enumclaw, WA for over 20 years.
Preceded in death by her mother, Georgiana Climenson, her father, Richard Larrance Lewis, her brother, Richard Lewis and father of her children Dennis Edwin Dewey.
Survived by her children, Debbie (Dewey) Ojeda, Douglas Dewey, David Dewey 5 Grandchildren and 8 Great Grandchildren.
She had a very lengthy career at Puget Power, later known as PSE. She was a mom, grandma, a Noni, friend and Oni to everyone she met. She fostered babies in her younger years that were awaiting adoption. Some for days, months and even years. She helped and loved all. She will never be forgotten and always remembered for her kindness, care and love for everyone. She was genuinely a beautiful soul.